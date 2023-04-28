Фото: Нина Соколова

В Орле поймали закладчика с 50 свертками синтетического наркотика. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали орловца в Северном районе. У мужчины нашли сверток, в котором было еще 50 пакетиков с порошкообразным веществом. Исследование, которое провели в Экспертно-криминалистическом центре, подтвердило, что в пакетиках было почти 19 граммов синтетического наркотика.

Сам же задержанный рассказал полицейским, что приобрел запрещенное вещество дистанционно, а в дальнейшем собирался положить его в тайник.

За покушение на сбыт наркотика на мужчину завели уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно- процессуального кодекса.