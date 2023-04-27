Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орловской области нашли почти 90 тысяч тонн недостоверно задекларированного зерна. Нарушения выявил Россельхознадзор.

С начала этого года в регионе прошло более сотни мероприятий по контролю соблюдения требований при обороте зерна и продуктов его переработки. Так было выявлено 114 нарушений. Самым распространенным из них стало – недостоверное декларирование продукции.

К примеру, один из орловских предпринимателей задекларировал три партии рапса и пшеницы на пищевые и кормовые цели без проведения исследований на содержание ГМО. Эти декларации признаны недействительными.

Как сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, всего с начала года было объявлено 239 предостережений, вынесены решения о признании недействительными 120 деклараций о соответствии. Объем недостоверно задекларированной зерновой продукции составил 87,4 тысяч тонн.