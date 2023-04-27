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Орловская область направит более миллиарда рублей на расселение из аварийного жилья. Деньги предусмотрены на 2023 год.
Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. По словам главы региона, всего на данную цель направят 1,2 миллиарда рублей, половина из которых предусмотрена в казне региона. Оставшиеся 650 миллионов рублей Орловщина получит из федерального бюджета.
Губернатор уточнил, что средства распределят между Орлом, Мценском и Малоархангельским районом.