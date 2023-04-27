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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:49

Орловская прокуратура помогла местной жительнице получить алименты на ребенка

Из зарплаты должника они удерживались не полностью
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Орловская прокуратура помогла местной жительнице получить алименты на ребенка. Из зарплаты должника они удерживались не полностью.

Проверку по данному факту провела прокуратура Глазуновского района. Как оказалось, работодатель мужчины, с которого по решению суда были взысканы алименты на несовершеннолетнего ребенка, не удерживал их с зарплаты должника в полном объеме.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес работодателя внесено представление, по результатам рассмотрения которого произведен перерасчет алиментных платежей, подлежащих удержанию из заработной платы работника, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

Задолженность была погашена полностью. К дисциплинарной ответственности привлекли бухгалтера организации, который допустил просчеты.