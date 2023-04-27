Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле отметили полувековой юбилей детской школы искусств имени Кабалевского. Торжество прошло в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева.

Поздравить руководство и коллектив школы искусств с юбилеем пришли руководитель Департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева, заместитель председателя комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов Ирина Гоцакова, мэр города Юрий Парахин, а также представители творческих союзов Орловщины, выпускники, руководители и преподаватели разных лет. Также на празднике присутствовала дочь композитора, президент Фонда Дмитрия Кабалевского Мария Кабалевская.

На сегодняшний день детская школа искусств имени Дмитрия Борисовича Кабалевского является неоднократным победителем и призером всероссийских конкурсов, оно внесено в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России». В школе функционируют 13 отделений, где по 20 специализациям обучаются около 900 ребят.

За успехи школы и ее воспитанников лучших педагогов учреждения дополнительного образования наградили Почетными грамотами и Благодарностями губернатора и Орловского облсовета. Продолжили мероприятие творческие номера в исполнении воспитанников Орловской детской школы искусств имени Кабалевского.