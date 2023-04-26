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НовостиОбщество26 апреля 2023 13:19

Орловской области дополнительно выделят почти 388 миллионов рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Деньги поступят в регион в 2023 году
Ирина КАБАНОВА
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Орловской области дополнительно выделят почти 388 миллионов рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Деньги поступят в регион в 2023 году.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина. Согласно нему, регион получит на эти цели 387,4 миллиона рублей.

В Орловской области на ремонт дорог и мостов в 2023 году направят более 2,4 миллиардов рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году отремонтируют 19 объектов протяженностью 36,1 километров. Это 11 участков региональных и межмуниципальных дорог протяженностью 26,7 километров.

Отремонтируют три участка автомобильных дорог в городе Орле протяженностью 4,7 километров. Кроме того, будет выполнен ремонт пять участков автомобильных дорог в Орловском муниципальном округе протяженностью 5,7 километров.