Фото: Ольга Супонева

В Орловской области работает «горячая линия» по вопросам защиты прав детей-инвалидов. Она организована по указанию прокурора Алексея Тимошина.

С 26 апреля по 26 мая 2023 года в органах прокуратуры Орловской области будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием и техническими средствами реабилитации. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

О нарушениях прав детей в данной сфере орловцы могут сообщить по телефонам:

- 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарева Екатерина Владимировна;

- 8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Иванович Морозов;

- 8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 - дежурный прокурор прокуратуры области.

Результаты работы «горячей линии» и меры по защите и восстановлению нарушенных прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием находятся на контроле прокурора Орловской области.