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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 7:34

В Орле на Комсомольской иномарка сбила мужчину

Пешехода госпитализировали в отделение реанимации
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Комсомольской иномарка сбила мужчину. Пешехода госпитализировали в отделение реанимации.

ДТП произошло поздно вечером 25 апреля. По данным региональной Госавтоинспекции, 32-летняя водитель автомобиля "Митцубиси Лансер" двигалась по улице Комсомольской со стороны улицы Нормандии-Неман в направлении улицы Красина. В районе дома №77 женщина сбила неустановленного пешехода, который находился на проезжей части.

Мужчина получил телесные повреждения. С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в БУЗ ОО ООКБ, госпитализирован в отделение реанимации.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых четыре ДТП с пострадавшими, в результате четыре человека получили телесные повреждения.