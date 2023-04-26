Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Комсомольской иномарка сбила мужчину. Пешехода госпитализировали в отделение реанимации.

ДТП произошло поздно вечером 25 апреля. По данным региональной Госавтоинспекции, 32-летняя водитель автомобиля "Митцубиси Лансер" двигалась по улице Комсомольской со стороны улицы Нормандии-Неман в направлении улицы Красина. В районе дома №77 женщина сбила неустановленного пешехода, который находился на проезжей части.

Мужчина получил телесные повреждения. С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в БУЗ ОО ООКБ, госпитализирован в отделение реанимации.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых четыре ДТП с пострадавшими, в результате четыре человека получили телесные повреждения.