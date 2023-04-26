В двух орловский квартирах произошел пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание строительного мусора и балкона квартиры на первом этаже в переулке Почтовый в Орле произошло около двух часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара выгорел строительный мусор на трех квадратных метрах. под балконом квартиры, имеются термические повреждения деревянной балконной рамы балкона на двух квадратных метрах. Пожарные спасли от огня квартиру. Пострадавших в помещении обнаружено не было. Потушить возгорание вместе с пожарными вызвались добровольцы.

Уже в семь вечера сотрудникам МЧС сообщили о возгорании на втором этаже пяти этажного расселенного дома на улице Металлургов в областной столице. На момент прибытия пожарных из окон второго этажа шел черный дым. В результате пожара на втором этаже выгорел бытовой мусор на 12 квадратных метрах. Помимо этого, огнем была повреждена оконная пластиковая рама. Пострадавших в здании не было. Предположительно причиной пожара мог стать занос открытого источника огня человеком.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 19 выездов возгораний, большая часть из которых приходится на пал сухой травы и мусора.