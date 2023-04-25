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НовостиОбщество25 апреля 2023 9:56

В Орле на Раздольной установят знаки, запрещающие остановку

Они появятся на участке от улицы Михалицына до улицы Металлургов
Ирина КАБАНОВА
Фото: схема расположения знаков "Остановка запрещена"

Фото: схема расположения знаков "Остановка запрещена"

В Орле на улице Раздольной установят дорожные знаки, запрещающие остановку. Они появятся на участке от улицы Михалицына до улицы Металлургов.

Схему расположения 22 дорожных знаков "Остановка запрещена" своим постановлением утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Знаки на улице Раздольной установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Решение об установке знаков было согласовано с комиссией по обеспечению БДД. Контролировать исполнение постановления будет первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров. Сроки установки знаков не уточняются.