Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области благоустроят дворы за 17 миллионов рублей. Отремонтировать девять дворов собираются в 2023 году.

В Ливнах на пяти участках подрядчики уже приступили к исполнению контрактных обязательств. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Ремонт дворовых территорий запланирован на: улице Московская, 106д, улице Дзержинского, 106, улице Филиппова, 55 и 57, улице Пушкина, 7, улице Горького, 49, улице Фрунзе, 182б, улице Денисова, 22, улице Денисова, 13 (2 этап) и улице Маркса, 151а.

Окончить благоустройство по всем контрактам планируется до конца июля 2023 года.