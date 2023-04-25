Фото: Андрей Логвинов

Центр нужных вещей при Свято-Троицком храме Орла переехал на Московскую. Теперь безвозмездно получать одежду, обувь и детские игрушки нуждающиеся могут ежедневно.

Торжественное открытие обновленного центра состоялось 22 апреля. Красную ленточку перерезали настоятель Троицкого храма Орла протоиерей Андрей Михалев и координатор Центра нужных вещей «В добрые руки» Павел Богатырев.

Арендовать просторное помещение безвозмездному «магазину» для нуждающихся помогли благодетели. В офисе на улице Тургенева площади для работы уже не хватало. Теперь в центре нужных вещей

только один выставочный зал больше прежнего в три раза. Вместе с помещением увеличился и ассортимент одежды и обуви.

- Каждый месяц в центр «В добрые руки» обращаются более 100 человек. В основном это многодетные семьи и беженцы. Наибольшим спросом у посетителей пользуется женская одежда и детские игрушки. Сделать правильный выбор всем пришедшим помогают сотрудники центра. Они же оказывают и духовную поддержку, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Стоит отметить, что теперь Центр нужных вещей «В добрые руки» расположен по адресу: город Орел, улица Московская, 155. В будни он работает с 10:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье — с 12:00 до 16:00.