Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловцы смогут бесплатно попробовать сыры, деликатесы и авторское мороженое. 1 мая на площадке перед входом в Горпарк будет работать соответствующая выставка.

Выставка-дегустация продукции АПК Орловской области «Сделано в России. Выбираем орловское!» будет работать с 9.00 до 18.00. Посетителям предложат бесплатно продегустировать мед, фермерские сыры, колбасные деликатесы, подсолнечное и рапсовое масло, свежие овощи, соки и нектары, авторское мороженое из натуральных сливок и молока, пряники с 3D-печатью и другие эксклюзивные продукты от 25 ведущих региональных производителей продуктов питания.

А юные орловцы на выставке смогут познакомиться с кроликами-великанами, белками, нутриями, алмазными, серебряными, королевскими фазанами, индийскими павлинами, куропатками, декоративными курами, курами-несушками, утками, курчавыми голубями, голубями-павлинами, голубями-бабочками, голубями породы якобин. Кроме того, детей покатают на шотландском пони Максиме и коне Соколе.