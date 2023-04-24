Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орле экс-начальник управления по снабжению предприятия «Орелводоканал» предстанет перед судом.Он обвиняется в получении взятки.

По данным следствия, мужчина совершил три эпизода взятничества.

Таким образом, установлено, что с февраля по декабрь 2020 года орловец способствовал беспрепятственному заключению договоров поставки продукции между «Орелводоканалом» и одним из контрагентов, а также поддерживал между организациями незаконные финансовые отношения. За это он получил от представителя организации взятку в общей сумме сорок тысяч рублей.

После этого, с сентября 2021 по март 2022 года, за аналогичные действия мужчина получил от представителя одной из организаций взятку в общей сумме 102 тысячи рублей.

– В ходе следствия был выявлен факт получения обвиняемым в период с августа 2017 года по февраль 2022 года от представителя двух обществ взятки на общую сумму свыше миллиона рублей, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время, обвиняемый полностью признал вину в совершенных преступлениях и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.