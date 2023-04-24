Центр занятости Северного района Орла переедет на Раздольную

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Центр занятости Северного района Орла переедет на улицу Раздольную. По новому адресу центр будет работать с 28 апреля.

О переезде территориального центра занятости сообщила руководитель Департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина в своих социальных сетях.

- Уважаемые жители Северного района Орла! Информируем вас о том, что ваш территориальный центр занятости с 28 апреля переезжает с улицы Космонавтов,3 на новый адрес: улица Раздольная, дом 41а, - написала Ирина Гаврилина.