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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:28

Центр занятости Северного района Орла переедет на Раздольную

По новому адресу центр будет работать с 28 апреля
Ирина КАБАНОВА
Фото: Яндекс карты

Фото: Яндекс карты

Центр занятости Северного района Орла переедет на улицу Раздольную. По новому адресу центр будет работать с 28 апреля.

О переезде территориального центра занятости сообщила руководитель Департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина в своих социальных сетях.

- Уважаемые жители Северного района Орла! Информируем вас о том, что ваш территориальный центр занятости с 28 апреля переезжает с улицы Космонавтов,3 на новый адрес: улица Раздольная, дом 41а, - написала Ирина Гаврилина.