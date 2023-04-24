Фото: Елена Зябкина

В Орловской области отремонтируют автодороги местного значения. Работы выполнят в 2023 году.

Так, по информации телеграм-канала «Телеграммы из Орла», капитальный ремонт проведут на автодороге местного значения «Паслово – Ботавина» деревни Труфаново Орловского муниципального округа. Проведение работ обойдется бюджету в 9,7 миллионов рублей. При этом, протяженность автодороги шириной пять метров составляет 3,3 километра. Общая площадь объекта капремонта – 16,5 тысяч квадратных метров.

В селе Сабурово Орловского муниципального округа также проведут капремонт автодорог местного значения. В рамках работ отремонтируют улицу Анциферовскую (от дома один до переправы) и улицу Козинскую. Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет 2,5 километра. Завершение работ запланировано на конец августа.