Глава Орловской митрополии вручил новую бытовую технику семьям участников СВО

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Митрополит Орловский и Болховский Тихон и исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского мужского монастыря города Орла игумен Тихон (Гладких) побывали в четырех семьях мобилизованных и добровольцев в Орле. Они поздравили близких военнослужащих с праздником Светлого Христова Воскресения и вручили пасхальные подарки с техникой и продуктами.

Родственники мобилизованных получили три газовые плиты, стиральную машину и микроволновую печь. Приобрести новую технику помог Свято-Успенский мужской монастырь города Орла.

- Митрополит Тихон напомнил родным наших бойцов, что в случае необходимости они всегда могут обратиться в Епархиальный волонтерский центр помощи семьям мобилизованных и добровольцев, работающий при Иверском храме Орла, - сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.