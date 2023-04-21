Фото: пресс-служба администрации Орла

Клумбы Орла украсят 150 тысяч различных цветов. В городе начался сезон озеленения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на клумбах города уже высажены и начинают распускаться 25,2 тысячи тюльпанов. Также продолжается высадка желтых канн, виол и цинерарий, которые будут готовы к возможным майским заморозкам. Летом городские клумбы пополнят бархатцы и петунии.

Помимо этого, в областной столице вскоре появятся топиарные фигуры. В начале мая в сквере Танкистов установят «Орден Победы», а в середине лета на улицах Орла появятся «маяк», «корабль», шесть «дельфинов» и символ города – «орел».