Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 13:48

Клумбы Орла украсят 150 тысяч различных цветов

В городе начался сезон озеленения
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Клумбы Орла украсят 150 тысяч различных цветов. В городе начался сезон озеленения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на клумбах города уже высажены и начинают распускаться 25,2 тысячи тюльпанов. Также продолжается высадка желтых канн, виол и цинерарий, которые будут готовы к возможным майским заморозкам. Летом городские клумбы пополнят бархатцы и петунии.

Помимо этого, в областной столице вскоре появятся топиарные фигуры. В начале мая в сквере Танкистов установят «Орден Победы», а в середине лета на улицах Орла появятся «маяк», «корабль», шесть «дельфинов» и символ города – «орел».