Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле служебная собака отыскала пропавшего четырехлетнего ребенка. Мальчик успел отойти от дома примерно на 800 метров.

В полицию позвонил 33-летний мужчина и рассказал о пропаже его 4-летнего сына. По словам отца, он на некоторое время упустил из виду своего ребенка, гулявшего во дворе частного дома, а затем не смог его найти.

- По указанному адресу немедленно выехали полицейские. В составе опергруппы был и младший инспектор-кинолог ЦКС регионального УМВД старший сержант полиции Александр Степанов со своим служебным псом Спартаком. Пока коллеги Александра прочесывали близлежащие дворы и хозяйственные постройки, родители передали кинологу ботинок мальчика, чтобы собака взяла его запаховый след, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе регионального УМВД.

Спартак пошел по следу юного путешественника и примерно через 800 метров от места пропажи обнаружил ребенка. Полицейский Александр Степанов заговорил с мальчиком, завоевал его расположение и за руку отвел к родителям. Ребенок не пострадал.

С родителями ребенка сотрудники ПДН провели профилактическую беседу об усилении контроля и надзора за сыном.