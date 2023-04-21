Фото: Иоанно-Крестительский храм Орла

В Орле покрестили участника СВО и его сына. Таинство произошло в Иоанно-Крестительском храме.

Крещение провел военный священник Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Святослав Чурканов. Примечательно, что он же и стал крестным мобилизованного.

Вместе с бойцом СВО Георгием, который сейчас находится в краткосрочном отпуске, покрестили и его двухлетнего сына. Об этом сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Орловец Георгий был направлен в зону СВО осенью 2022 года в ходе частичной мобилизации. На фронте воин познакомился с отцом Святославом, который духовно окормляет подразделение, где служит Георгий. Пообщавшись с батюшкой мужчина решил принять православную веру. Таинство крещения было решено совершить в Орле.