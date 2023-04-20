Фото: КУОО «Ливенское лесничество»

В Орловской области появилась еще одна аллея Славы. Ее заложили в Колпнянском районе.

18 апреля учащиеся Нетрубежской основной общеобразовательной школы совместно с участковым лесничеством высадили 20 лип в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Аллея Славы будет расти на пришкольной территории. Об этом сообщили в КУОО «Ливенское лесничество».

Участковый лесничий Виктор Алехин считает, что такие эколого-патриотические акции детей и взрослых – это самые лучшие и эффективные инвестиции в будущее России, наших детей. К слову, совместные посадки лесных культур, развешивание гнездовий и обсуждение экологических проблем уже стали традицией для школы и школу и Колпнянского участкового лесничества.