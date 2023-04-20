Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

В Орле стало известно, кто займется разработкой проекта поликлиники №1. Лечебное учреждение планируют возвести в 2026 году.

В конкурсную гонку на осуществление проекта по строительству нового корпуса главной поликлиники Железнодорожного района вступили пять кандидатов. По итогам электронного аукциона разработает ПСД и проведет инженерные изыскания, необходимые для строительства новой поликлиники в Орле московская фирма АО НПЦ "Гипроздрав".

Такая информация была размещена на официальном портале Госзакупок. Отметим, что проектирование поликлиники №1 обойдется бюджету областного центра в 17 миллионов рублей.

Начнут возводить новый корпус медицинского учреждения в 2024 году. Сдать готовый объект планируют в 2026 году.