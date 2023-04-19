Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле пообещали стабилизировать ситуацию с вывозом мусора. Срок – неделя.

О проблеме вывоза мусора с улиц в Заводском и Железнодорожном районах на заседании профильного комитета Орловского городского Совета народных депутатов рассказал первый замдиректора УК «Зеленая роща» Сергей Мартюхин.

Он сообщил, что сбой, который наблюдался с конца марта, связан с недостаточным количеством техники у перевозчиков, а также с сезонностью. По его мнению, с наступлением весны жители убирают свои приусадебные участки, и в контейнеры прибавляется прошлогодняя листва, порубки и крупный мусор.

Сейчас на улицах города более чем в два раза увеличили количество техники – с 11 до 24 единиц, введено дежурство по дневному и вечернему графикам. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в списке проблемных числится 28 адресов в Заводском и Железнодорожном районах.