Фото: ЮНАРМИЯ

Орловцы могут поучаствовать в образовательном модуле «ЮНФЛОТ». Мероприятие состоится летом в Приморском крае.

Образовательный модуль «ЮНФЛОТ» пройдет в рамках программы «Всероссийская парусная регата «Восточный ветер». Его проведет военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, поучаствовать в модуле смогут юнармейцы в возрасте от 12 и до 17 лет, которые достигли высоких результатов в конкурсах и соревнованиях военно-морской и военно-спортивной направленностей, а также представители юнармейских отрядов профильного направления «ЮНФЛОТ».

Само мероприятие пройдет в детском центре «Океан» Приморского края с 15 июля по 4 августа. Результаты отбора участников опубликуют 1 мая на официальном сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ».