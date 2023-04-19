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Орловский тренер Николай Глазков награжден Почетной грамотой президента РФ. Мужчина трудится в Училище олимпийского резерва.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Орловец Николай Глазков был отмечен за заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи, проявившей высокие моральные, нравственные и духовные качества при исполнении гражданского долга.

Тренером Николай Глазков стал в 1979-м. За долгие годы работы на своем поприще мужчина был удостоен званий «Заслуженный тренер России» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта».