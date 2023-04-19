Орловская епархия отметит свой юбилей большим Пасхальным концертом

Фото: Сергей Хоменко

Пасхальный концерт состоится 30 апреля в 18:30 в Орловском государственном институте культуры, по адресу: город Орел улица Лескова, 15. Он будет приурочен ко дню памяти святых жен-мироносиц и 235-летию Орловской епархии. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

На празднике выступят хор Успенского (Михаило-Архангельского) собора города Орла, фольклорный ансамбль «Благодать», фольклорный ансамбль «Каравай», ансамбль «Мужской стиль», мужской хор Богоявленского собора города Орла и Орловский губернаторский камерный хор «ЛИК».

Вход на концерт свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (953) 811-70-96.

Возрастное ограничение 6+.