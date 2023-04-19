Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Для городских поликлиник и районных ЦРБ Орловской области закупили 14 автомобилей. Партия машин уже поступила в регион.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области. На закупку машин в 2023 году было выделено более 26 миллионов рублей.

Основная часть автопарка отправилась в районные ЦРБ. Машины получили Болховская, Покровская, Нарышкинская, Знаменская, Колпнянская. Краснозоренская, Верховская, Корсаковская, Залегощенская, Кромская, Свердловская и Сосковская больницы. В областной столице машины достались детским поликлиникам №1 и №2.

Новые машины будут доставлять персонал для обслуживания пациентов на дому, перевозить лекарства и биологические материалы для исследований, а также доставлять врачебные бригады на выездные приемы в отдаленные деревни и села для проведения профилактических осмотров населения.