Фото: Нина Соколова

В Орловской области заключат инновационные контракты для ремонта дорог. Объявлен конкурс на капремонт и содержание двух автодорог.

Контракт жизненного цикла, по сообщению телеграмм-канала «Телеграммы из Орла», является долгосрочным соглашением не только на капремонт, но и на обслуживание участка.

Такие договоры будут заключены на участке автодороги межмуниципального значения «Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно в Урицком районе. Начальная цена контракта – почти 98 миллионов рублей. И на участке автодороги регионального значения «Глазуновка-Тросна» – Богородское – Кромы в Глазуновском районе. Начальная цена контракта – 112,9 миллиона рублей.

При этом капремонт автодорог должен быть выполнен в ноябре 2023 года. Обслуживание автодорог будет проводиться подрядчиками до 31 октября 2026 года.