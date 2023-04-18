Фото: пресс-служба администрации Орла

На Красный мост в Орле начали завозить металлические пролеты. Первую часть строения доставили на объект 16 апреля.

Вес доставленной металлической детали составляет около 11 тонн, а общий вес всего пролетного строения составит около 520 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Сегодня на мост завезут вторую часть пролетного строения. После разгрузки рабочие начнут собирать первый блок мостового пролета. Детали для Красного моста будут доставлять до конца мая. Саму сборку и надвижку пролета планируют закончить в июле.

Напомним, в конце февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что движение по Красному мосту запустят летом 2023 года. Сдать переправу планируют осенью.