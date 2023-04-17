Фото: пресс-служба Минстроя России

Орловскую область посетит замминистра строительства Алексей Ересько. Он прибудет в регион 22 апреля.

Такую информацию на совещании в обладминистрации во время рассмотрения вопроса о заключении контракта с подрядчиком на реализацию проекта «Болховкин луг» сообщил первый замгубернатора в облправительстве Владимир Ивановский.

Средства на «Болховкин луг» были выделены Минстроем. Заместитель губернатора поинтересовался, успеет ли администрация Болхова заключить контракт на выполнении работ по проекту, поскольку Ересько курирует проекты по формированию комфортной среды. Мэр Болхова Владимир Авилов заверил в возможности заключения контракта до назначенного срока.

Заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько назначили в 2021 году. До этого он руководил департаментом Министерства транспорта РФ.