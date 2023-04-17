В Орле из-за комплексного ремонта дорог ограничили движение по ряду улиц Фото: Елена Зябкина

В Орле из-за комплексного ремонта дорог ограничили движение по ряду улиц. О неудобствах для автомобилистов сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, до 30 июня движение будет ограничено по улице Кольцевой, улице Полярной и улице Энгельса. До 31 июля движение ограничат по улице Раздольной (от улицы Бурова до кольцевой развязки), улице Космонавтов на участке от улицы Металлургов до улицы Бурова. До 30 сентября — по Карачевскому шоссе от улицы Мостовой до границы города Орла, а до 15 октября — по улице Комсомольской от Карачевского до Кромского шоссе.

- Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на перечисленных участках на проезжей части может работать техника, препятствующая проезду автомобилей, и проезжая часть может быть сужена, - уточнили в пресс-службе администрации Орла.