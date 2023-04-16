Фото: Управление лесами Орловской области

В Орловской области посадили 125 тысяч сеянцев сосны. Лесовосстановление проведено на 30 гектарах Урицкого района.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, большая часть работ проводилась вручную с использованием специализированных лесных лопат – мечей Колесова.

В 2023 году общий объем весенних лесовосстановительных работ на территории лесного фонда Орловщины составляет 82 гектара. На этой территории будет посажено 277 тысяч сеянцев лесных культур, в том числе на территории Кромского, Мценского, Болховского, Дмитровского районов.

Кроме того, отмечается, что с прошлого года около пятой части площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления выполняется посадкой сеянцев или саженцев с закрытой корневой системой. В Орловской области в этом году площадь такого лесовосстановления составила 16,2 гектара, на 14 из которых будут высажены сеянцы дуба, на оставшихся 2,2 гектарах – сеянцы сосны обыкновенной.