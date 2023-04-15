Фото: Елена Зябкина

В Орле стартовало голосование за благоустройство одной из городских территорий. Облагораживание победителя начнется в 2024 году.

Мэр Юрий Парахин призвал жителей города отдать свое предпочтение одному из пяти вариантов. Это сквер имени Генерала Гуртьева, сквер имени Бунина, Городской парк культуры и отдыха, парк «Ботаника» и ландшафтный сквер «Дворянское гнездо».

За пять лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Орле преобразились 15 общественных пространств. По словам главы города, в этом году в список добавятся еще две территории — Дворянское гнездо и Аллея Металлургов.

Голосование продлится до 31 мая. Сделать выбор можно на сайте 57.gorodsreda.ru.