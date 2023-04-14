Фото: Елена Зябкина

В Орловской области единое пособие оформили родители почти 18 тысяч детей. Всего в 2023 году было подано более 22,5 тысяч заявлений.

Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи. Он может составлять: 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе (6 484 рубля), 75% от прожиточного минимума (9 726 рублей), если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума и 100% от прожиточного минимума (12 968 рублей), если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума на человека.

При этом, новая мера господдержки объединила ряд выплат для родителей – на первого и третьего или последующего ребенка до трех лет, а также от трех до семи и от восьми до 17 лет.

Отмечается, что с начала 2023 года региональное Отделение СФР перечислило орловским родителям на оплату единого пособия 271,3 миллионов рублей.