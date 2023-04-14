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Западный обход Орла будет частью федеральной трассы. К строительным работам планируют приступить в 2025 году.

Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

- На федеральном уровне принято решение, что Западный обход станет федеральной автомобильной дорогой. Проектирование было начато в 2022 году, заказчиком выступает ФКУ ФКУ «УПРДОР Москва – Харьков», - отметили в Департаменте.

Разработку ПСД к строительству планируют завершить к 31 октября 2023 года. При этом, строительно-монтажные работы будут выполнены в 2025-2028 годах.

Напомним, цель строительства обхода – снижение транспортной нагрузки на дороги Орла. Объездная дорога позволит уберечь трассы в областном центре и обезопасить жителей.