Фото: прокуратура Орловской области

Орловский областной суд признал незаконной вырубку рябин на Пионерской. Его решение оставил без изменения первый кассационный суд.

Разрешение на снос здоровых рябин по улице Пионерской в судебном порядке оспаривала прокуратура. Но, Советский районный суд требования ведомства не удовлетворил. Тогда прокурор обжаловал это решение в апелляционном порядке. Орловский областной суд признал разрешения на снос деревьев незаконным.

Правда, с выводами суда апелляционной инстанции не согласился мэр Орла. Он обжаловал определение.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения апелляционное определение Орловского областного суда, жалоба ответчика отклонена.