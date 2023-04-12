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НовостиОбщество12 апреля 2023 12:18

Орловец ответил за хакерские атаки на сайты госучреждений

Мужчину привлекли к административной ответственности
Ирина КАБАНОВА
Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

Орловец ответил за хакерские атаки на сайты госучреждений. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. В феврале IP-адрес жителя Орла использовался для атак на сайты государственных учреждений других регионов.

Также нарушение в сфере защиты информации допустил руководитель одного из бюджетных учреждений региона. Он не предпринимал меры по защите от воздействия вредоносного программного обеспечения и его последующего распространения. В адрес должностного лица было внесено представление об устранении нарушений.

Всего в минувшем году в регионе за подобные нарушения к ответственности привлекли пять человек. Всех их оштрафовали на 10 тысяч рублей.