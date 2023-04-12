Фото: Елена Зябкина

В Ливнах к августу отремонтируют дорогу на улице Капитана Филиппова. Стоимость работ составляет около 7,7 миллиона рублей.

В настоящее время ремонт на участке от улицы Карла Маркса до улицы Рабочей идет полным ходом. Здесь планируется ремонт проезжей части покрытия площадью 5,4 квадратных метра. Рабочие уже установили более 400 новых бордюрных камней на объекте и частично отремонтировали прежние. Работы подрядчик должен выполнить к 1 августа 2023 года.

По данным телеграм-канала "Телеграммы из Орла", в 2023 году в Ливнах запланирован ремонт 10 участков дорог. На эти цели Дорожным фондом Орловской области выделены 50 миллионов рублей.