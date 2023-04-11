Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В Орловской области открыли памятную доску погибшему участнику СВО Стефанову Александру. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Андрей Клычков.

Памятная доска была открыта на здании гимназии, которую закончил Стефанов Александр. Помимо главы региона, в мероприятии приняли участие родные Александра и его земляки. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Военный был командиром батальона 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Стефанов участвовал в СВО на Украине с первых дней ее проведения.

– Благодарные земляки, все соотечественники, уверен, всегда будут чтить и гордиться такими воинами, как Александр Стефанов. Во имя памяти о своих героях Россия пойдет до конца – до Победы! Вечная слава и память Герою России Александру Ивановичу Стефанову!, – обратился с речью к присутствующим Андрей Клычков.

Стефанову Александру присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.