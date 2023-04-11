Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 12:21

В Нарышкинскую ЦРБ поступила новая электроэнцефалографическая система

Обследование на новом оборудовании будут проходить не менее 500 человек в год
Ирина КАБАНОВА
Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В Нарышкинскую ЦРБ поступила новая электроэнцефалографическая система. Планируется, что в год обследование на новом оборудовании будут проходить не менее 500 человек.

Современную электроэнцефалографическую систему "Компакт-нейро" районной больнице удалось получить благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Раньше всех пациентов, которым требовалась электроэнцефалография, врачи направляли в областной центр. Теперь жители Урицкого района могут обследоваться в родной ЦРБ.

Оборудование поможет медикам диагностировать эпилептические изменения и оценивать функциональную активность мозга как маленьких, так и взрослых пациентов. Обследование будет проводить врач функциональной диагностики. Сейчас в ЦРБ ждут специалистов, которые проведут мастер-класс по работе с системой.