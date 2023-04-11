Фото: Артем Килькин

Многодетные орловцы получат памятные медали к Международному дню семьи. Награды удостоятся 408 семей.

Соответствующий указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Памятными медалями и дипломами к ним о присвоении звания «Многодетная семья Орловской области» наградят зарегистрированные многодетные семьи, в которых родился третий ребенок или последующие дети. В их числе есть опекунские и приемные семьи.

По состоянию на 1 апреля 2023 года в регионе зарегистрировано 8507 многодетных семей. В них воспитывается 28367 детей, в том числе приемные.

В Орловской области памятные медали многодетным семьям вручают накануне Международного дня семьи и Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.