Фото: сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн»

На четыре маршрута в Орле выйдут новые ЛиАЗы. В течение месяца на дорогах города появятся 20 приобретенных в прошлом году автобусов.

Такую информацию сообщил глава областного центра Юрий Парахин во время прямого эфира губернатора в соцсетях.

В комментариях орловчанка задала вопрос главе региона о том, пустят ли муниципальные автобусы по 35 маршруту. По словам девушки, мэр Орла ранее анонсировал появление новых автобусов на данном маршруте.

Впрочем, по заявлению Юрия Парахина, пока ЛиАЗов на 35-м маршруте ждать не следует. Он уточнил, что сперва необходимо доукомплектовать еще четыре маршрута, обслуживаемые МУП «ТТП».

– Я говорил про запуск в этом месяце еще 20 автобусов МУП ТТП, возможно, Вы об этом. У них пока полностью не «закрыты» еще 16, 26, 48 и 59 маршруты в необходимом количестве. Только после них будем думать о других маршрутах, – пояснил глава города.