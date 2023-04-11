В Орле помощь спасателей понадобилась коту, собаке и летучей мыши. Все происшествия с животными случились в течение одного дня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, первый инцидент с участием домашнего животного произошел около трех часов дня 10 апреля. Сотрудникам областной ПСС пришлось выехать в переулок Бетонный города Орла, где они помогли спустить на землю забравшуюся на дерево, перепуганную кошку.

Далее, в 17:34, пожарные помогли вытащить собаку, которая провалилась в люк на улице Северной в областной столице.

Уже вечером, около 11 часов, в одну из квартир дома на 2-й Курской залетела летучая мышь. Ночной гость не смог самостоятельно вылететь из помещения и спасателям пришлось поймать его и отпустить на улице.