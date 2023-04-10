Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 13:58

В Орловской области инвалиду пришлось отстаивать свои права в суде

Мужчину не обеспечили необходимым ему лекарством
Елена Зябкина
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Орловской области инвалиду пришлось отстаивать свои права в суде. Мужчину не обеспечили необходимым ему лекарством.

Проверку по обращению орловца о нарушении его прав провела прокуратура Кромского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Кромчанин, имеющий инвалидность, своевременно не был обеспечен необходимым ему медикаментом и вынужденно приобрел его за свой счет.

– В целях восстановления законности прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с регионального Департамента здравоохранения средств, затраченных инвалидом на приобретение необходимого ему медицинского изделия, – сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Орловской области.

В итоге суд принял решение в пользу кромчанина. Ему вернули более 40 тысяч рублей.