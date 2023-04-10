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В Орловской области инвалиду пришлось отстаивать свои права в суде. Мужчину не обеспечили необходимым ему лекарством.

Проверку по обращению орловца о нарушении его прав провела прокуратура Кромского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Кромчанин, имеющий инвалидность, своевременно не был обеспечен необходимым ему медикаментом и вынужденно приобрел его за свой счет.

– В целях восстановления законности прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с регионального Департамента здравоохранения средств, затраченных инвалидом на приобретение необходимого ему медицинского изделия, – сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Орловской области.

В итоге суд принял решение в пользу кромчанина. Ему вернули более 40 тысяч рублей.