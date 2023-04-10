В Орловскую область привезут новую популяцию оленей. Лесные обитатели появятся на особо охраняемых природных территориях.

На закупку и расселение оленей по особо охраняемым природным территориям Орловской области из областного бюджета выделено 1,1 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канала «Телеграммы из Орла».

Для роста популяции парнокопытных в заповедных уголках региона будут организованы мероприятия по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

О здоровье животных будут заботиться сотрудники особо охраняемых природных территорий. Они же обеспечат равномерное распределение популяции.