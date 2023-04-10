В Орловской области высадят тысячу деревьев в рамках экологического двухмесячника

В Орловской области высадят 1000 деревьев в рамках экологического двухмесячника Фото: Елена Зябкина

В Орловской области высадят 1000 деревьев в рамках экологического двухмесячника. Он пойдет в период с третьего апреля по первое июня.

В масштабном мероприятии примет участие не менее 200 тысяч человек, более 2,5 тысяч трудовых коллективов и более 500 образовательных учреждений. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании в областной администрации.

В планах ликвидация не менее 140 несанкционированных мест размещения отходов и вывоз более 1000 тонн мусора. При этом, 22 апреля пройдет областной экологический субботник.

В регионе предстоит очистить берега рек и пригородные леса, обустроить источники и родники, леса и парки. Кроме того, в преддверии Дня Победы благоустроят воинские мемориалы.

Губернатор Андрей Клычков поручил главам муниципальных образований обеспечить в постоянном режиме уборку кладбищ.