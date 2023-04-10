Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели четыре дачных дома и склад. Причины пожаров устанавливают специалисты.

8 апреля около 12 часов дня произошло возгорание в складском помещении на улице Автогрейдерной в городе Орле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в здании выгорели пластиковые отходы на 100 квадратных метров, сгорел вилочный погрузчик, а также был поврежден автомобиль «ГАЗель».Пожарным удалось ликвидировать огонь в тех размерах, которые он приобрел на момент прибытия огнеборцев. Пострадавших в помещении не оказалось.

На следующий день, 9 апреля, в полдень в СНТ «Разуваевские Пруды» Орловского муниципального округа загорелись четыре дачных одноэтажных дома. В результате пожара выгорели здания, а также расположенная рядом с ними сухая трава на площади три гектара. При этом пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные орловские пожарные ликвидировали 287 возгораний, 90% из которых приходится на тушение сухой травы и мусора.