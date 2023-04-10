Фото: Ольга Супонева

В Орле до 5 мая закрыли движение транспорта по съезду с Карачевского шоссе на Васильевскую. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Неудобства для автомобилистов связаны с прокладкой участка наружных сетей канализации. Движение транспорта по съезду будет закрыто в районе дома №68 по Карачевскому шоссе и дублеру Карачевского шоссе в районе дома №69 по Карачевскому шоссе.

Напомним, ранее в Орле до 14 апреля ограничили движение транспорта по улице Комсомольской. Неудобства связаны с установкой рекламной конструкции. Вместе с этим в мэрии напомнили, что в связи с комплексным ремонтом улиц в городе ограничат движение транспорта еще в нескольких местах, а именно:

- до 30 июня — по улице Кольцевой, улице Полярной и улице Энгельса; - до 31 июля — по улице Раздольной (от улицы Бурова до кольцевой развязки), улице Космонавтов на участке от улицы Металлургов до улицы Бурова; - до 30 сентября — по Карачевскому шоссе от улицы Мостовой до границы города Орла; - до 15 октября — по улице Комсомольской от Карачевского до Кромского шоссе.