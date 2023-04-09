Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Под Орлом установили крест на месте будущего храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери. Церковь будет построена на пересечении улицы Генерала Лаврова и улицы Строительной.

Мероприятие прошло 8 апреля в микрорайоне Болховский Орловского муниципального округа. Храм строится для сохранения памяти об архимандрите Иоанне (Крестьянкине), который родился в городе Орле, и где несколько лет назад в память о нем был установлен памятник.

«В таком красивом микрорайоне Орловского муниципального округа скоро поднимет свои купола замечательный храм. Храм, который будет освящен в честь Иерусалимской иконы Божией Матери. Это была одна из самых любимых и почитаемых икон отцом Иоанном (Крестьянкиным), которого вся Орловщина любит и давно почитает как святого», - отметил руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов.

Вадим Вячеславович также попросил митрополита Орловского и Болховского Тихона передать слова признательности Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который благословил направить материалы в комиссию по канонизации святых для рассмотрения вопроса о прославлении архимандрита Иоанна (Крестьянкина).