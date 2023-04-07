Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловские чиновники обсудили план экологического месячника. Совещание состоялось в администрации Советского района.

К работе по весенней уборке территорий в Советском районе Орла уже подключились управляющие компании, которые провели ревизию детского и игрового оборудования, приступили к его покраске.

– Безусловно, предстоит большой объем работ. Основное – это убрать мусор, побелить деревья, собрать листву. Уверен, что общими усилиями мы наведем порядок, – поделился глава теруправления Мераб Дохназде.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, накануне от жителей улицы Матвеева поступила жалоба. Их не устраивала загрязненность территории возле школы №36, где растаявший снег обнажил горы мусора. Сейчас участок, наконец-таки, приведен в порядок.