Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 10:49

Орловские чиновники обсудили план экологического месячника

Совещание состоялось в администрации Советского района
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловские чиновники обсудили план экологического месячника. Совещание состоялось в администрации Советского района.

К работе по весенней уборке территорий в Советском районе Орла уже подключились управляющие компании, которые провели ревизию детского и игрового оборудования, приступили к его покраске.

– Безусловно, предстоит большой объем работ. Основное – это убрать мусор, побелить деревья, собрать листву. Уверен, что общими усилиями мы наведем порядок, – поделился глава теруправления Мераб Дохназде.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, накануне от жителей улицы Матвеева поступила жалоба. Их не устраивала загрязненность территории возле школы №36, где растаявший снег обнажил горы мусора. Сейчас участок, наконец-таки, приведен в порядок.